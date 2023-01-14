Miras Kavgasına Jet Cevap 

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti. Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etmişti. Çıkan haberlerden sonra Arkın Ailesi adına sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram'dan açıklama yaptı. Arkın, Yeşilçam filminde gazetecilikle ilgili sahnesini paylaşarak, uzun bir yazı kaleme aldı.

Murat Arkın, "Asrın medyamızın bazı kuruluşları ve sayın gazetecileri haber yapmışlar. Aile içi kavgalar, birbirine girmeler, karşı karşıya gelmeler. Bazılarımız da bu haberin dolduruşuna gelip bazı üzücü yorumlar yapmış. Bu açıklamam, haberi yapanlar için değil sadece bu aileye gönül vermiş, ailemizi seven, sayan, bizleri gördüklerinde gözlerinden o güzel gülümsemeyi hiç eksik etmeyenler için..." dedi.

"SUSTUK"

Sözlerine devam eden Murat Arkın, "Benzer haberler babamı yitirdikten hemen sonra da yapıldı. Bağırarak konuşmayı meziyet sanan bazı yorumcular "Neden babasının yanına Eskişehir'e defnetmediniz" diye televizyonlarda bizden hesap sordular. "O yolu gitmek size ağır mı geldi" dediler. "Neden Zincirlikuyu, tüm meşhurların olduğu yer daha mı cazip geldi" dediler. Sustuk.

Daha 40'lı yaşların başında iken ölümü düşünebilecek kadar hayatı ve onun getireceklerini içine sindirebilmiş annem ve babamın o mezarı daha 1980'lerde almış olabilecekleri onların anlayabileceği bir şey değildi elbet. Babam, babasının yanında ebedi istirahatinde. Bağırıp çağıranlar, siz hiç tasalanmayın. Burada; en ünlü olduğu zamanlarda bile senet karşılığı film yapmak zorunda bırakılmış, film bitiminde aynı senedi yine iş yaptığı yapımcılara kırdırmak zorunda kalan, 80'lerde erotik film furyası döneminde, yine o dönemde çektiği bir aksiyon filminde sakatlanıp aylarca yatakta bakıma muhtaç olan, kapısına bavul dolu paralarla gelip "zaten yataktasın, yatakta para kazanırsın" diyen yapımcıları kapı dışarı eden bir adam ve ailesinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARAYI BİZİM İÇİN DEĞERLİ KILAN SADECE ÜZERİNDEKİ ATATÜRK RESMİDİR"

Murat Arkın, "Babamın mezarı elleri gibi hâlâ sıcacıkken, son gecesinde hastaneye yetiştirilirken üzerindeki eski püskü, kollarında delikleri olan hırkası, üzerindeki baba kokusuyla karşımızda asılıyken, masasının üzerinde el yazısı son şiirleri hala dururken, odasını toparlarken bulduğum, 20 sene önce bana yazdığı, ne kadar özlediğini anlatan ama neden göndermediğini asla bilemeyeceğim mektubu 6 aydır hergün okurken, para için kavga. Para... Parayı bizim için değerli kılan sadece üzerindeki Atatürk resmidir. Asrın medyasında bu haberi yapan kuruluşlardaki habercilere gazeteciliği biz ögretecek değiliz. O yüzden bırakıyorum dersi yine Yeşilçam versin. Ekteki videoyu izlemenizi öneririm. Tüm dostlara, sevenlere sevgi ve saygılarımızla Cüreklibatır Ailesi" açıklamasında bulundu.