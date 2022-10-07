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Minik yıldız 9 yaşında!
Aralarında Hercai, Meleklerin Aşkı , Kahraman Babam ve Aziz gibi dizi projelerinde yer alan ekranların minik yıldızı Ebrar Alya Demirbilek 9. yaş gününü Üsküdar Cafe Emilia’da kutladı.
Doğum günün de neşeli halleriyle dikkat çeken Ebrar Alya Demirbilek, yerinde duramadı.
Renkli doğum gününe oyuncular Ferit Aktuğ,, Ayaz Gülşen, Kuzey Gezer, fenomen Semiraminta ve Müzeyyen Karakan katıldı.
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Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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parçalı bulutlu
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|17
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|17
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|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
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|8
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|12
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|1. Keçiörengücü
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|14
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|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
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|12
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|9
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|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
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|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
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|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
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|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
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|7
|1