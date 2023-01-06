Minik Serçe'nin Yegane Şarkısına Farklı Yorum!

Oğuz Doğan'ın kendi tarzından farklı bir yorumla seslendirdiği 'Yegane', Seyhan Müzik etiketi ve Sedat Sakarya aranjörlüğünde dinleyicinin beğenisine sunuldu. Şarkının romantik klibi için kamera karşısına geçen Oğuz Doğan’ın film tadındaki klibinin Maslak’taki çekimleri toplam 8 saat sürdü.





Sezen Aksu hayranı olduğunu söyleyen Oğuz Doğan “Sezen Aksu’ya olan hayranlığımı herkes bilir. Sezen Aksu şarkılarını okumaktan büyük mutluluk duyuyorum. O benim uğurum. İlerleyen yıllarda arkama dönüp baktığımda, güzel çalışmalar bırakmış olmayı ümit ediyorum” dedi.

Oğuz Doğan ayrıca “Sanatın kraliçesi ve en güzel duyguların tercümanı Sezen Aksu, şarkımızda ‘Tabip diyor ki ‘’en fazla üç yıl aşkın ömrü’. Demek ki ben kısa vadeye bağlamışım gönlü’ ifadelerini kullanıyor. Günümüz ilişkilerinde özellikle sanat dünyasındaki ilişkilerin ömrü üç yıl bile değil üç gün, hem de çıkar ön planda. İnsanlar da gördükleri ve hayran oldukları isimleri örnek alıyor. Ben herkese samimiyetle yaşanan hislerin güzelliğini anlatmaya geldim ve çıkar ilişkilerine savaş açtım” dedi.