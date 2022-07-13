Mini elbiseli pozları binlerce beğeni aldı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Tugay, son paylaşımlarıyla yine dikkat çekmesini bildi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisinin ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Montenegro tatilinde olan Mine Tugay mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Tugay'ın dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.