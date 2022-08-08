Mine Tugay yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı 

Oyuncu Mine Tugay'ın her paylaşımı olay olurken, göğüs dekolteli pozuna hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Son zamanların en popüler isimlerden birisi olan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

Yakın zamanda oynadığı dizilerden istediğini alamayan Tugay, güzelliği ve oyunculuğu sayesinde popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Cesur karelerini paylaşan ve güzelliğini gösteren oyuncunun son pozu, yine akıl aldı. Güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Güzelliği ile akılları baştan alan ve pozlarıyla haberlere konu olan Tugay için, "Nasıl bir kadınsın" tarzında yorumlar geldi.

