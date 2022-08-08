Son Dakika
Bülent Ersoy ile mezar diyaloğu gündem olmuştu! Fevzi Siverek, o diyaloğun bilinmeyen gerçeğini anlattı
Mine Tugay yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve her paylaşımı olay olan Mine Tugay yine dikkatleri üzerine çekmesini bildi. Ünlü oyuncu derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı resmen salladı.
Oyuncu Mine Tugay'ın her paylaşımı olay olurken, göğüs dekolteli pozuna hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
Son zamanların en popüler isimlerden birisi olan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor.
Yakın zamanda oynadığı dizilerden istediğini alamayan Tugay, güzelliği ve oyunculuğu sayesinde popülaritesini artırmaya devam ediyor.
Cesur karelerini paylaşan ve güzelliğini gösteren oyuncunun son pozu, yine akıl aldı. Güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.
Güzelliği ile akılları baştan alan ve pozlarıyla haberlere konu olan Tugay için, "Nasıl bir kadınsın" tarzında yorumlar geldi.
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|1
|3
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Gaziantep FK
|1
|1
|8. Sivasspor
|1
|1
|9. Ankaragücü
|0
|0
|10. Fenerbahçe
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ümraniye
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. Kasımpaşa
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0