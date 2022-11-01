Son Dakika
Mimar şarkıcıdan Ersay Üner şarkısı
Müzik kariyerine sevilen duygusal şarkı “Sözüm Ona Sevdin” i kendine özgü sesi ve yorumuyla okuyarak giriş yapan Osman Dağ, ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.
Aile şirketinde üst düzey yöneticilik yapan ve aynı zamanda mimar olan Osman Dağ, müziğe olan ilgisini Ersay Üner’in sevilen şarkısıyla profesyonel hale dönüştürdü.
Müziğe olan sevgisini ve yeteneğini hayata geçirmek için yıllardır doğru anı beklediğini söyleyen Osman Dağ, “Bambaşka işler olsa da müzik de mimarlık ince bir çalışma gerektiriyor. İlk imzayı ustalarla birlikte atmak benim için önemliydi” dedi.
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