Milyonluk 'Sosyal Medya Ve Teknoloji'

'Sosyal Medya' şarkısıyla sevenlerinin beğenisini toplayan Delen, "Yediden yetmişe çağımızın sorunu olan teknoloji ve sosyal medya araçlarının yoğun olarak kullanıldığı bu zamanda iletişim kurmaktan uzaklaşma, gündelik hayatın ve sosyal ilişkilerin zedelenmiş olması ve sosyal medya bağımlılığını dile getirmek istedim. Şarkımız gerçekten çok beğenildi ve çok fazla paylaşım oldu. 'Sosyal Medya' şarkısıyla bir milyon beğeniyi aştık ve çok güzel yorumlar aldım" dedi. Bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesine şiir ve türküleriyle destek veren Delen, özellikle kadına ve çocuğa şiddete karşı yürüttüğü projelerle farkındalık yaratmaya ve bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.