Milyonluk Aracıyla Görüntülendi!

Şu sıralar oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan ünlü fenomen Danla Bilic, milyonluk cipiyle City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

Soruları yanıtsız bırakan Bilic'in milyonluk cipine özel plaka alması dikkat çekti.

Bilic, direksiyon başına geçer geçmez emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.

Danla Bilic kimdir, ne iş yapar?

Danla Bilic'in gerçek adı ne; Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, birçok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Danla Bilic, şu sıralar oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaktadır.