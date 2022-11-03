Milli Voleybolcunun Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'ın yıldızı Hande Baladın kariyerinde yaşadığı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor.

SÜRPRİZ AŞK İDDİASI!

Duru güzelliği ve başarılı kariyeriyle dikkat çeken Hande Baladın'ın, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile birlikte olduğu iddia edildi.

2010 yılından beri yeşil sahalarda olan Aytaç Kara; Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursasapor ve ve Kasımpaşa formalarını terletmiştir.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Türk milli voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara (d. 23 Mart 1993; Bornova, İzmir), Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giymektedir.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay ile ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, ikinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir.

2012-2013 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Kariyerindeki ilk golünü Süper Lig'de 2013-14 sezonu 5. maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır.

2014-15 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır. 2018 yazında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Nisan 2021'de kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

2022 yılında ise Galatasaray ile yolları ayrılarak Galatasaray'dan önce oynamış oluduğu son takım olan Kasımpaşa ile yeniden sözleşme imzalamıştır.