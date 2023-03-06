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Milli Futbolcu Dorukhan Toköz, Ünlü Oyuncunun Eski Sevgilisiyle Aşk mı Yaşıyor?
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den ayrılan Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, daha önce oyuncu Ozan Dolunay ile yaşadığı aşkla gündeme gelen güzel fenomen Pelinay İğit'i takibe aldı. İşte detaylar...
Oyuncu Bahar Şahin ve ardından gelen ihanet iddialarıyla adı çapkın futbolcular listesine yazılan Dorukhan Toköz, özel hayatıyla yine sosyal medyanın dilinde.
Trabzonspor'un 26 yaşındaki futbolcusu, geçtiğimiz gün fenomen Pelinay İğit'i takibe aldı. Daha önce oyuncu Ozan Dolunay ile yaşadığı aşkla gündeme gelen güzel fenomen de Dorukan Toköz'ün bu aşk pasını alıp karşı atağa geçti. Ünlü futbolcuyu takibe başlayan Pelinay İğit, böylece yeni bir aşkın da habercisi oldu. (Takvim)
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