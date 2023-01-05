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Miley Cyrus Albüm Tanıtımını Yaptı
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, yeni albüm tanıtım fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçının karesi beğeni topladı. İşte haberin detayları...
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, yeni albüm tanıtım fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Dünyaca ünlü sanatçı, siyah mayosuyla çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı.
30 yaşındaki şarkıcı, 13 Ocak'ta çıkacak Flowers adlı yeni single'ının sözleri eski eşi Liam Hemsworth'a bir gönderme olduğu iddia edilmişti.
192 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan albümün tanıtımını yapan Cyrus'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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