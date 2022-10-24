Son Dakika

Mika Raun Gözaltına Alındı!

TikTok fenomeni Mika Raun, geçirdiği operasyonunun ardından farklı bir görüntüye kavuşmuştu. İnternette 100 lirayı klozete attığı görüntüler sosyal medyada gündem olan Mika Raun, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Magazin 24.10.2022, 15:38 24.10.2022, 16:29 arif hür
Mika Raun Gözaltına Alındı!

TikTok platformunda ilginç üslubu ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, sergilediği davranışlarla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni, 100 TL'yi klozete attığı anlara ait görüntüleri internette paylaşmış ve tepki toplamıştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Mika Can Raun,  "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçlamasıyla gözaltına alındı. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Raun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ünlü fenomen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yakalandı!

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada doğumlu Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı olan Raun'un babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Üç kardeş olan Mika Can Raun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde yapmaktadır. Şiir yazan Mika Raun aynı zamanda senaryo yazarlığı eğitimi almaktadır.

Tiktok'ta 2 milyon takipçisi olan fenomenin, Tiktok hesabı mikaraunx adındadır. Instagram hesabında da aynı kullanıcı adını kullanmaktadır.

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