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Miami'de Görüntülendi! Plaj Tarzı Olay Oldu
Amerikalı ünlü fenomen Chantel Jeffries, Miami'de denizin keyfini sürerken, ten rengi tanga bikinisiyle kıskanılacak fiziğini gözler önüne serdi. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü Amerikalı fenomen Chantel Jeffries, Miami'de deniz kenarında güneşlenirken ten rengi tanga bikinisiyle görüntülendi.
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, düzgün kıvrımlarını sergilemek için elinden geleni yaptı.
Chantel,dekoltesini göstermek için minik tanga bikinisiyle yalın ayak sahilde gezinirken, meraklı bakışların odağı oldu.
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