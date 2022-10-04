MGD ‘26. Altın Objektif Ödülleri’ sahiplerini buldu
Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği ‘26. Altın Objektif Ödülleri’ muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu.
Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 26. kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda, Roberto Bravo Co-Sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi yoğundu. MGD Başkanı Okan Sarıkaya, bu yıl 26. kez düzenlenen Altın Objektif Ödülleri’ni, kusursuz bir organizasyon ile düzenledikleri için mutlu olduğunu belirtti.
İzlenme rekorları kıran Camdaki Kız, Baba, Kasaba Doktoru, Gönül Dağı, Yalnız Kurt, Mahkum, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yargı ve Kulüp dizileri ve oyuncuları gecede ödül alan yapımlardı.Gecede, “Yılın Şarkısı” Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un “İçime Ata Ata” şarkısı olurken, “Yılın Proje Albümü 2022” “Şevval Sam” oldu. “Yılın Yorumcusu Pop Kadın” kategorisinde ise Derya Uluğ ödüle layık görüldü.
“Yılın Drama Dizi Oyuncusu Kadın” kategorisinde Burcu Biricik seçilirken, “Yılın Drama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Tolga Sarıtaş layık görüldü.
“MGD Basın Meslek Onur Ödülü”nün sahipleri ise, Birsen Altuntaş, Sema Denker, Müge Dağıstanlı, Özlem Avcı, Gülşen Yüksel, Uğur Soysal ve Sayit Durmaz oldu. Bu yıl 5. kez verilen “Türkiye’nin Marka Yüzü” kategorisinde ise ödüle Roberto Bravo layık görüldü.
SNOB MAGAZİN'E ÖDÜL
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğini 'Hadise Gizlice Evlendi' başlığıyla duyurduğumuz haber 'Internet Haber Ödülleri' kategorisinde ödüle layık görüldü. Gecede ödülü Snob Magazin'in sahibi Tarkan Abdullahoğlu aldı.
“BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK”
“BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK”
Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu ödülünü alan Gökçe Bahadır, ödül törenine eşi Emir Ersoy ile birlikte geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahadır “Böyle güzel bir gecede olmak benim için çok güzel bir duygu. Bugün ödül alacağım için de gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir gece bizi bekliyor.” dedi. Muhabirlerin “Oynadığınız projeler genelde başarılı oluyor. Bunun bir sırrı var mı?” sorusuna Bahadır “Başarının sırrı çok çalışmak. Çok çalışınca ve disiplinli olunca işin kalitesi o kadar da artar.” dedi.
Yılın Yorumcusu Pop Kadın ödülünü alan Derya Uluğ, kırmızı halı şıklığı ile göz doldurdu. Uluğ “MGD’den bu ödülü ilk defa alıyorum. Aynı zamanda magazin gazetecileri bizim için çok değerli. Çünkü işimizin büyük bir parçasını siz oluşturuyorsunuz. O yüzden sizlerden bu ödülü almak benim için ayrı anlamlı.” dedi. Muhabirlerin “Yaz sezonu bolca konser verdiniz. Geçtiğimiz günlerde de Ampute Milli Takım’ımızın maç öncesinde sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz bunlar ile ilgili?” sorusuna Uluğ “Benim için manevi be prestiji olan bir işti. Milli takımın başarılarını takip eden biriyim. Oraya gerçekten onlara yakışır bir şov hazırladık. Yakın zamanda da onların da videolarını paylaşacağım. Yaz’a gelirsek de yaz çok yoğun geçti. Yollarda uyuduk. Pandemi döneminde bolca yattık, bu yüzden bu yoğunluğa isyan etmek haksızlık olur.” dedi.
Yılın Şarkısı - İçime Ata Ata - Ebru Yaşar - Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ödüle layık görüldü. Ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar “MGD ödül törenleri çok özel ödül törenleri. Bu yüzden ben de davete icabet etmek istedim. En iyi şarkı ödülünü aldık. Mutluyum tabii ki. Başarımızın taçlanması bizim için ayrı bir mutluluk.” dedi. Muhabirlerin “Ne zaman yeni şarkı çıkartacaksınız?” sorusuna Yaşar “Ben de çok istiyorum. Bolca konser verdik yazın, kış ayında inşallah stüdyoya girip bir şarkı hazırlamayı düşünüyorum. Şu an belli olan bir durum yok.” dedi. Öldürülen müzisyen Onur Şenel hakkında da konuşan Yaşar “Çok üzüldüm. Önce insan olarak sonra da bir sanatçı olarak üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Böyle zihniyetler yerin dibine batsın. Bunları duyuracağız ki bir takım akılları uyarmak lazım.” dedi.
“MAGAZİN GAZETECİCİ KAAN”
“SERUM SONRASI ÖDÜLÜLÜNÜ ALMAYA GELDİ”
“KARADENİZ BENİ BAĞRINA BASTI”
Salih Bademli: Gerçekten de burada olmak, MGD ödülleri bünyesinde olmak inanılmaz bir duygu. İlham aldığınız hayaller önemli, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan benim idolümdü. Ben bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim.
Ebru Yaşar: MGD bizim yol arkadaşımızdır. Çok güzel bir gece, burada olan herkese teşekkür ederim. Derya Uluğ: MGD’ye teşekkür ederim çünkü bu iş bizim işimizin bir parçası. Ödülümü, dün akşam istek şarkı söylemediği için öldürülen Onur Şeren adına alıyorum. Buray: Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim. Bu ödüller bize motivasyon kaynağıdır. Herkese iyi geceler dilerim.
İzzet Yıldızhan: Ben bu ödülleri ilk kez 2000 yılında almıştım. MGD Ödülleri, biz sanatçılar için çok önemli, herkese teşekkür ederim.
Selçuk Balcı: Bu ödülleri istek şarkıyı çalmayıp öldürülen Onur Şener adına alıyorum.
Sefo: Bu ödülü ikinci kez alıyorum. Ödülümü, canice katledilen Onur Şener adına alıyorum. Çağla Şikel: Burada olmak çok özel, bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ederim. Esra Erol: Bu ödülü tüm kadınlar adına alıyorum. MGD’ye teşekkür ederim. Caner Topcu: Bu benim ilk ödülüm ve çok heyecanlıyım. Buna vesile olan MGD’ye teşekkür ederim. Bu vesile ile de aileme, seyirciye ve hocalarıma teşekkür ederim.
Tolga Sarıtaş: Bu ödüle layık görüşmek çok güzel bir şey. Bunu bana layık gören herkese teşekkür ederim. Özge Özberk: Herkese çok teşekkür ederim, inanılmaz bir gece oluyor.
Doğu Demirkol: Bu yılki sekizinci ödülüm. 2035’e kadar ödül olmasam da bunlar bana yeter. Burcu Biricik: Bu ödülü almayı çok istiyordum. Bu ödülü almak için ağladım. İlk projemde bir ağladım. Sonra bana dediler ki çok güzel ağlıyorsun. Ağlamaya devam et dediler. Ben de hala ağlıyorum. Magazin gazetecilerden bu ödülü almak benim için ayrı bir onur. Hep birbirimiz ile iletişim halindeyiz. En güzel haberlerde onlar ile denk gelmek dileği ile.
Kına şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Berna Tan, mavi püsküllü mini elbisesiyle dikkat çekti
Gecede ödül alanların tam listesi şöyle:
• Birsen Altuntaş
• Eğlence Programı - İsmail Özkan - Trt Müzik
• Dijital Platform En İyi Dizi - Kulüp - Netflix
• Dijital Platform Dizi Oyuncusu Erkek - Salih Bademci - Barış Arduç - Kulüp - Netflix
• Yılın Dizi Oyuncusu Kadın - Pınar Deniz - Yargı - Kanal D
MGD Özel Ödül
• Hüseyin Başusta
Yaşam Boyu Onur Ödülü
• Osman Sınav
• Cihan Ünal
Kamil Sümer – Sarışın Kurt Ortaya Çıktı (Posta Gazetesi)
Doğan Savaş - Çifte İhanet (Takvim Gazetesi)
Hüseyin Altun – Berkay’ın Sultanı (Milliyet Gazetesi)
Sercan Kısmet – Protokol Savaşları (Milliyet Gazetesi)
Orkun Ün – İşte O Lüks Araba (Hürriyet Gazetesi)
İsmail Bayrak – Bergen’den 40 Milyon Kazandı (Hürriyet Gazetesi)
Deniz Boy – Beni Nasıl Tanıdınız? (Hürriyet Gazetesi)
Evren Abdullahoğlu – Burak Sergen Böyle İhanete Uğradı (Sabah Gazetesi)
Gökhan Gökduman – Evli Başkan Çapkınlıkta Yakalandı (Sabah Gazetesi)
Ömer Karahan – Haydar Dümen’in 100 Milyonluk Mirası (Sabah Gazetesi)
Hakan Uç – Kadına Şiddete Uygulayana Konser Yok (Sabah Gazetesi)
İlker Gezici – Bergen’in Ailesi 32 Yıllık Suskunluğunu Bozdu (Sabah Gazetesi
Yılın Röportajları
Alev Gürsoy Cimin – Selçuk Ural (Posta Gazetesi)
Dilek Dallıağ – Arif Şentürk Son Röportaj (Anadolu Ajansı)
Recep Aslan – Jessica May – Türkçe Yetmedi Artık Şive Çalışıyorum (Akşam Gazetesi)
Barbaros Tapan – Al Pacino Röportajı – The Godfather Kaderimdi (Hürriyet Gazetesi)
Merve Yurtyapan – Alişan Büyük Acı Sonrası İlk ve Son Kez Konuştu (Sabah Gazetesi)
Yılın Yazı Dizisi
Sema Sezen – İstikbalini Göklerde Gören Kadın (YeniBirlik Gazetesi)
TV ÖDÜLLERİ
Yılın Magazin Görüntüsü
Atakan Makar- Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu Tatil Görüntülerü ( Show TV-Pazar Sürprizi)
Yılın Haberi
Onur Üçkarışoğlu – Ulaş Aydın- Arctic Monkeys Grubunun Olaylı Gecesi (TV100)
Yılın Röportajı
Ömür Sabuncuoğlu – La Casa De Papel / Berlin Karakterini Canlandıran Pedro Alonso (Show TV / Pazar Sürprizi
Tarkan Abdullahoğlu – Hadise Gizlice Evlendi (Snobmagazin)
Mehmet Çalışkan- Cannes’da Kapkaç Şoku (haberturk.com)
Barış Ağil – Serenay Sarıkaya – Umut Evirgen (TV100)
Onur Aydın – Aysun Kayacı’nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi (haberturk.com)
Ferit Tuğluk – Kaan Urgancıoğlu (haberturk.com)
İnternet Haber Görüntüsü
Selim Öztürk Boğucan – Kenan İmirzalıoğlu Gafı (magazinkolik)
SOSYAL MEDYA
Eylem İpek Şafak- Yılın Sosyal Medya Magazin Platformu- Gazetemagazin
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1