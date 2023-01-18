Mesut Akusta Kaza Geçirdi

haberine göre; Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Akusta yine talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Birsen Altuntaş'ınine göre; Mesut Akusta ’nın başına yine talihsiz bir olay geldi. Teşkilat dizisinde oynarken evde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen usta aktör uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu sezon Gold Film’indizisinde başrol oynayan Akusta yine talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi.

Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı. Akusta’nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.