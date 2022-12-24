Meslektaşlarımın Kıyafetlerini Görünce Utanıyorum!

Aynı zamanda mekanın sahibi olan iş insanı Gökhan Reis ile birlikte sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Lara, ''Sanatçı olmasam inanın ki sosyal medyamı kapatırdım. Bazen meslektaşlarımın giydiği kıyafetleri görünce utanıyorum. Bedenlerini değil, seslerini açsınlar. Hodri meydan! Denize girer gibi sahneye çıkıyorlar. Ben onları da anlıyorum. Bazıları var ses yok napacak bir türlü gündeme gelmesi gerekiyor soyunuyor o da. Üzüntü verici bir durum'' dedi.



