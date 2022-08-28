Meşhur yalıya mühür vuruldu ama!

Fransız bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan ve akabinde sosyetik Emir Bahadır’a kiralanan yalıda yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat sonrası Bebek sakinlerinin şikayeti üzerine meşhur yalıya mühür vuruldu.

Komşuların şikayetleri sonuç getirirken, usulsüz ilerlenen tadilat durdurularak para cezası uygulandı.

Yetkililerin yalıyı mühürlemeleri sonrası inşaata kaldıkları yerden devam eden yüklenici firma, bu sefer ana kapı yerine otopark kapısından girerek tadilata kaldıkları yerden devam etti.

Kanunların çiğnenerek devam edilen inşaat çalışmalarını görenler gözlerine inanamadı.

