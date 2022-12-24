Meryem Uzerli Kızlarını Paylaştı! O Detay Dikkat Çekti 

Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Noel öncesi oyuncu, çocuklarıyla evini süsledi.

Almanya'nın Berlin'de şehrinde yaşayan Uzerli, kızlarıyla aynı kombini giydi.

10 kare yayınlayan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Projeleri olduğu dönem İstanbul'a gelen Uzerli, bir süredir Lily Koi'nin babası Amerikalı iş insanı sevgilisiyle Almanya'da bulunuyor.

Fotoğraflara Noel Baba ve Çam Ağacı gibi yılbaşı sembollerini koyan oyuncuya, kızlarıyla ilgili yorumda geldi.

Uzerli'nin ikinci çocuğu Koi'nin kendisine benzediği yönündeki mesajlar dikkat çekti.

Birçok kullanıcı, "Küçük kız aynı sen" yorumunda bulundu.

Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyurmuştu.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983'de Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula'dır.

Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.

5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.

173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.

2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine "Elidor" markasının reklam yüzü oldu.

2015 yılında "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Meryem Uzerli, Ozan Güven ile başrolde oynadı.

Meryem Uzerli, Murat Yıldırım ve Mehmet Aslantuğ'un başrolünde oynadığı, "Gecenin Kraliçesi" adlı dizinin adı ilk önce "Cesaret" olarak, sonra da "Aşkın Kokusu" olarak duyurulmuşken son olarak "Gecenin Kraliçesi" olarak değiştirildi.

İki çocuk sahibi olan Meryem Uzerli, hiç evlenmedi. İlk kızı Lara Jemine'yi 2014 yılında sevgilisi Can Ateş'ten, ikinci kızı Lily Koi'yi 2021 yılında adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden dünyaya getirdi.