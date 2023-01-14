Merve Dizdar Nisa'yı Anlattı
Star TV’de ekrana gelen Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, canlandırdığı Nisa karakterini anlattı.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star’ın yeni dizisi Ömer’de rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz pazartesi yayınlanan ilk bölümde başarısıyla göz doldurdu.
Babasının onaylamadığı bir evlilik yapan ve beş çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Dizdar, yayınlanan ilk bölümün ardından rolüyle beğeni topladı. Dizdar, Nisa için şu yorumda bulundu:
Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde. Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa. Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını onun hikayesine ortak oldukça, okudukça anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Ömer, yeni bölümüyle 16 Ocak pazartesi saat 20.00’de Star’da.
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