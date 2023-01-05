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Merve Dizdar'dan Depresyon İtirafı

Merve Dizdar, GQ dergisine röportaj verdi. Yayınlandığı dönemde ses getiren Masumlar Apartmanı dizisinde ‘Gülben’ karakterine hayat veren Dizdar, o rol yüzünden depresif bir ruh haline girdiğini itiraf etti.

Magazin 05.01.2023, 10:42 sercan
Merve Dizdar'dan Depresyon İtirafı
Merve Dizdar, GQ dergisine röportaj verdi. Yayınlandığı dönemde ses getiren Masumlar Apartmanı dizisinde ‘Gülben’ karakterine hayat veren Dizdar, o rol yüzünden depresif bir ruh haline girdiğini itiraf etti. “Beş gün set vardı, her günü travma, her gün ağlıyordum. Ben her sabah perdelerimi açarak güne başlarım normalde. Çekimler sürerken fark ettim ki, perdeleri açmıyorum, karanlıkta oturuyorum. O derece etkiliyor beni rol. Kendimi ne kadar korusam da bir depresyona sürüklüyor. Buna rağmen Masumlar Apartmanı başıma gelmiş en güzel şeylerden biri.”
KARAKTERİ BIRAKAMIYORUM
Merve Dizdar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence empati bir oyuncunun en önemli silahı. Bu bende fazla var ve zor bir şey. İnsanı daha iyi anlamayı sağlıyor ki, bizim işimiz de insanı anlamak. İşim bittikten sonra oynadığım karakteri bırakamadığım için belki de Gülben bu kadar farklı ve üzerine hâlâ konuşabildiğimiz bir karakter olmuştur."


BEN İŞÇİ ÇOCUĞUYUM ŞIMARMAM ÇOK ZOR
Merve Dizdar hakkındaki olumsuz yorumlarla ilgili de konuştu: "Ün seni böyle yaptı diyorlar ama hayır, ün beni bir şey yapmadı. Yapamaz da, çünkü ün benim yol göstericim değil. Ben ünlü olmasaydım da mesleğimi yapardım. Ün mü yani insanları şımartan? En azından benim için bu geçerli değil. Ben tiyatrocuyum. Tiyatro disiplini aldım, ailemden de böyle eğitim aldım, böyle büyüdüm. Benim şımarmam çok zor. Beni parasızlık da etkilemez, ben parasızlık gördüm. O yüzden bana her şeyi desinler ama bunu demesinler. Ben işçi çocuğuyum, beni böyle yıldıramazlar!”

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