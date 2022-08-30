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Merve Demir, İbrahim Tatlıses’le yaşadığı olayı anlattı
2 gece üst üste sahne alan ve İbrahim Tatlıses’in kaza geçirdiği gece Tatlıses’in ön programında sahneye çıkan şarkıcı Merve Demir, İbrahim Tatlıses’le yaşadığı olayı anlattı.
Magazin 30.08.2022, 15:22 tarkan abdullahoğulları
Geçtiğimiz gün Günay Bodrum’da Merve Demir fırtınası esti. 2 gece üst üste sahne alan ve İbrahim Tatlıses’in kaza geçirdiği gece Tatlıses’in ön programında sahneye çıkan Demir, İbrahim Tatlıses’le yaşadığı olayı anlattı. Gece sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir: ‘Bu gece benim için çok özeldi. Hem İbrahim beyle sahne almak, hem de onun tecrübelerinden faydalanmak oldukça iyi geldi. İbrahim Beyin sahne aşkına hayran olmamak elde değil, ‘Allah benim canımı sahnede alsın. Ömrüm yettiğince sahneye çıkacağım’ diyor. Böyle bir sanatçıdan öğreneceğim daha çok şey var’ diye konuştu.
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