Merve Demir herkesi kendine hayran bıraktı!

Merve Demir derin göğüs dekolteli, ipek elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Söylediği şarkılarla herkesi kendine bir kez daha hayran bırakan Demir, ‘Burada sahne almak ve sizlerin karşısına çıkmaktan çok gururluyum. Hepinize teşekkür ediyorum ve sahneyi imparatora bırakıyorum’ diyerek sahneden ayrıldı.





Daha sonra sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, söylediği şarkılar ve repertuarıyla tüm Günay misafirlerini coşturdu. 2 saat sahnede kalan imparator, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan tüm şarkılarını seslendirdi.

