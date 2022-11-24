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Merve Boluğur-Mert Aydın Boşanması Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile Mert Aydın, dün resmen boşandı. 53 gün süren evliliğin neden bittiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Magazin 24.11.2022, 12:16 24.11.2022, 12:17 arif hür
Merve Boluğur-Mert Aydın Boşanması Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

"LÜTFEN SORU SORMAYIN"

Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek geçiştirdi.

"BANA KİMSE KURAL KOYAMAZ"

2.Sayfa'nın haberine göre; Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri ortaya çıktı.

Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu. 

Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı. 

SIKINTILI BALAYI!

Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve “Çok sıkıldım, tatile gidelim” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. 

Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

MERVE BOLUĞUR ÖZEL HAYATI

2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur,bir süredir aranjör Mert Aydın ile birliktelik yaşamaktadır. İkili, 2 Ekim'de evlendi, 23 Kasım'da ise boşandı.

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