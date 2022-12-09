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Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Şaşırtan Buluşmasının Sebebi Ortaya Çıktı
Sevgililik ve evlilik hazırlığı süreci çok konuşulan Merve Boluğur ve Mert Aydın, nikah masasına oturduktan 53 gün sonra boşanmıştı. İki hafta önce boşanan ikili, Karaköy'de bir mekanda buluştu. İşte detaylar...
53 günlük evliliğin ardından iki hafta önce boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın, Karaköy'de bir restoran çıkışı TV100 tarafından görüntülendi. Moralsiz olduğu gözlenen ikili, tüm soruları cevapsız bıraktı.
Aynı araçla Karaköy'den ayrılan oyuncu ve müzisyenin, sosyal medya ve basın yoluyla birbirlerine yaptıkları göndermelerin bitmesi yönünde konuştukları iddia edildi.
Boluğur, boşanma sürecisinde, "Çevirdiler şaşkına, lanet olsun aşkına" şarkısıyla sosyal medyadan Aydın'a göndermede bulunmuştu. DJ geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte Boluğur'la ilgili sorulara, "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok" sözleriyle, oyuncuya gönderme yapmıştı.
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