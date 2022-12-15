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Merve Boluğur'dan Şok Hareket
Merve Boluğur, önceki gün elinde alkol şişesi ile Etiler Akmerkez'de yemek katındaydı. Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur, görenler ise, "Keçileri kaçırdı" diye yorum yaptı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Merve Boluğur, elinde alkol şişesi ile Etiler Akmerkez'de yemek katındaydı.
Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan oyuncu, bir anda karşısındaki kişiye ilginç sorular sormaya başladı. Sorular karşısında şok olan kişi ise, masadan kalkarak başka bir yere geçti Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise, şaşırdı. Survivor'a gideceği iddia edilen oyuncu, Mert Aydın'la 53 gün evli kalıp, boşanmıştı.
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