Son Dakika

Merve Boluğur'dan Mayolu Pozlar

Son dönemde gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bu defa sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirdi. Mayolu iki fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, sevenlerinden övgü aldı. İşte detaylar... 

Magazin 25.12.2022, 12:25 25.12.2022, 13:25 sercan
Merve Boluğur'dan Mayolu Pozlar

53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşuluyor.

Eski eşiyle Survivor'a gideceği iddia edilen oyuncu, mayolarıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Bu dönem sunuculukla ilgili bir şey yapabileceğini söyleyen Boluğur'a takipçilerinden mesaj yağdı. Son dönemde ekrandan uzak kalan Boluğur, güzelliği ve düzgün fiziğiyle beğeni topladı. 

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

MERVE BOLUĞUR ÖZEL HAYATI

2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur,bir süredir aranjör Mert Aydın ile birliktelik yaşamaktadır. İkili, 2 Ekim'de evlendi, 23 Kasım'da ise boşandı.

#Merve Boluğur #Mert Aydın #survivor #oyuncu #dizi #Magazin #Gündem #snob magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 14 27
4. Konyaspor 15 27
5. Başakşehir 14 27
6. Trabzonspor 14 26
7. Kayserispor 14 23
8. Beşiktaş 14 23
9. Gaziantep FK 14 17
10. Alanyaspor 15 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Keçiörengücü 18 32
3. Bandırmaspor 18 31
4. Pendikspor 18 30
5. Boluspor 18 30
6. Samsunspor 17 29
7. Bodrumspor 17 29
8. Manisa FK 18 28
9. Rizespor 17 29
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 17 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4