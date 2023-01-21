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Merve Boluğur'dan Eski Eşine Gönderme
Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, 53 gün evli kaldığı müzisyen Mert Aydın'a sosyal medyadan göndermede bulundu. İşte haberin detayları...
Merve Boluğur, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz kasım ayında 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, eski eşine göndermede bulundu.
Boluğur, bir takipçisinin, "Erkekle neden salak" sözlerine, "Ergenler... Çoğu bilmiyor kadınlara nasıl davranması gerektiğini, üzülme" dedi.
Oyuncu, "Saçını sarı yapmayı düşünüyor musun?" sorusuna, "Evet yakında iyice kesip, sarıya boyatacağım" yanıtını verdi.
Boluğur, "Sen ve ben aşkta hep kaybettik" mesajına ise, "Beni bile üzdüler, seni düşünemiyorum" karşılığını verdi.
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