Merve Boluğur'dan Eski Eşine Gönderme 

Merve Boluğur, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz kasım ayında 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, eski eşine göndermede bulundu.

Boluğur, bir takipçisinin, "Erkekle neden salak" sözlerine, "Ergenler... Çoğu bilmiyor kadınlara nasıl davranması gerektiğini, üzülme" dedi.



Oyuncu, "Saçını sarı yapmayı düşünüyor musun?" sorusuna, "Evet yakında iyice kesip, sarıya boyatacağım" yanıtını verdi.

Boluğur, "Sen ve ben aşkta hep kaybettik" mesajına ise, "Beni bile üzdüler, seni düşünemiyorum" karşılığını verdi.