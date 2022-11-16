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Merve Boluğur'dan boşanma açıklaması
Merve Boluğur ile dünya evine giren müzisyen Mert Aydın, Merve Boluğur'un babasının evine dönmesi üzerine boşanmak için harekete geçti. Mert Aydın, avukatına talimat verdi. Merve Boluğur'dan da boşanma açıklaması geldi. İşte detaylar...
2 Ekim’de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın evliliği sadece 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı. Bilindiği gibi Merve Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine taşınmıştı.
Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.
“GÜZEL GÜNLERİMİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”
Merve Boluğur’dan da boşanma açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur “Olmadı teşekkürler… hayat bu… Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…” dedi.
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