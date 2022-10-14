Mertcan C. “Melody” ile geldi

Sözleri; çarpıcı bir kişilik ve kariyere sahip Mertcan C.’ye ait olan şarkının müziği ve mix & mastering işlemleri de Kazø imzalı.﻿

Ayrıca şarkının klibi için yönetmen koltuğuna Gökmen Zeytun otururken; konsept çalışması, Hazel Şimşek ve Mertcan C.’ye ait. Klipte güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan manken Bilgen Sağbilge’nin saç ve makyajı ise stilist Gökçe Sağbilge’ye emanet.﻿

Ve dikkat! Melodilerim karşılar uykunda ve Yola getirir sana yazdığım hit’ler gibi iddialı sözler sahip “Melody” Boss Universal Music Company etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.