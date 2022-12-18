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Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka'nın açtığı telefona ne tepki verdi?
OGM Pictures'ın partisinin ardından Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'le kavga etmesi çok konuşulmuştu. Aka'nın daha sorna Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla ne konuştuğu ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hafta başı Yalı Çapkını dizisinin ekibinin Emirgan’daki bir partide eğlenmesi ve ardından çıkan kavganın yeni detayları ortaya çıktı. Kubilay Aka’nın mekândan ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da aradığı ve Mert Ramazan Demir’in hareketlerinin rahatsızlık boyunda olduğunu söylediği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmelere Mert Yazıcıoğlu’nun ne tepki vereceği merak konusuydu. Yazıcıoğlu’nun “insanlar yanlış anlıyor” diyerek sevgilisi Afra Saraçoğlu’ndan dışarda daha dikkatli davranmasını istediği ve konuyu çok büyütmeden kapattığı konuşuluyor.
Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu günlük yaşamda da çok iyi dost olarak biliniyor.
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|Takımlar
|O
|P
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|14
|37
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|14
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|14
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|15
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|15
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
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|3. Real Sociedad
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|26
|4. Athletic Bilbao
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