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Mert Yazıcıoğlu, Eski Sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Yüzünden mi Ayrıldı?
Mert Yazıcıoğlu, dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile evlenmeleri beklenirken, şok kararla ayrılmıştı. Yazıcıoğlu, eski sevgilisinin partneri Mert Ramazan Demir'le birlikte olduğu iddialarına cevap verdi
Mert Yazıcıoğlu, dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'yla 2022'nin son günlerinde ilişkisini sonlandırmıştı.
Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Beyaz Magazin muhabirlerine eski ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. Mert Yazıcıoğlu'na Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" dedi.
EVLERİ DE AYIRDILAR
Yazıcıoğlu ve Saraçoğlu, ayrılmasına rağmen aynı evde yaşamaya devam etmişti. Yeni ev bulan Saraçoğlu'nun geçtiğimiz günlerde eski sevgilisinin evinden taşındığı söylenmişti.
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