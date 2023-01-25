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Mert Yazıcıoğlu Aldatıldı mı? Shakira Detayı Ortalığı Karıştıracak
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Yazıcıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı. İşte haberin detayları...
Dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'ndan 2022'nin son günlerinde ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımı ortalığı karıştırdı.
Ünlü oyuncu, eski futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira ile fotoğrafını kolaj yapıp, arkasında devlet hastanesinin yer aldığı kareyi paylaşması, dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan fotoğraf için, "Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'ndan aldatıldı mı?" yorumlarına neden oldu. Birçok takipçinin bu mesaj üzerinde durmasından sonra ise oyuncu, yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Yazıcıoğlu, "Bunun bir kara mizah olduğunu anlamayacak kadar da sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Gülün, geçin. Teşekkürler" yazarak, Shakira ile karesinin espri olduğunu söyledi.
Saraçoğlu ile ayrılık mesajında aralarında üçüncü kişinin olmadığınu ve anlaşarak ayrıldığını belirten Yazıcıoğlu'nun günler sonra bu karesi takipçilerini şaşırttı. Yazıcıoğlu, eski aşkı Afra Saraçoğlu'ya birlikteyken eski sevgilisinin Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Razaman Demir'le anılmıştı. Hatta Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka da bir partide Demir'e Saraçoğlu'yla samimi olduğu için çıkışmıştı.
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