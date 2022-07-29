Mert Şenel’den “Özgürlük Parkı”na akustik versiyon

Sözü & müziği Mert Şenel ve Basri Fırat Bayraktar’a ait olan şarkının düzenlemesi ise EEI’ ya ait. Şarkı, sanatçının birçok anısında rol alan, aynı zamanda Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Özgürlük Parkı’nı konu alıyor.

Şarkının akustik versiyonunun video klibi Les Lueens (Halil İbrahim Turp) yönetmenliğinde Ankara – İstanbul arası yol görüntüleri eşliğinde, yine Özgürlük Parkı’na atıfta bulunarak kaydedildi.

Mert Şenel “Özgürlük Parkı (Akustik) 29 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!



