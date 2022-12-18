Mert Ramazan Demir, Kubilay Aka Kavgasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’le kavga etmişti. Aka, Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’yla samimiyetinden rahatsız olduğu söylenmişti. Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir’e bağırdı ve “Herkes hareketlerine dikkat edecek” dediği söylenmişti. Kavgaya Mert Ramazan Demir’in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katılıp, Aka’ya tepki göstermişti.



Kavga haberleriyle ilgili Mert Ramazan Demir, ilk kez konuştu. Mert Ramazan Demir, "Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla, bir şeyle manipülasyona uğradı herkes, bizim de mevzu başımıza patladı. Ama hiçbir öyle bir şey yok" dedi. Demir, "Kubilay Aka sözlü olarak, "Ne yapıyorsun sen?" dedi mi?" sözlerine, "Öyle bir şey oldu. Ama göz göze gelinme ve kavga yaşanmadı. Hatta ben dışardayım. Mevzunun için de bile değildim" diye konuştu. (TV100)