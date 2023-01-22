Mert Ramazan Demir Bakın Hangi Ünlü Şarkıcıya Benzetildi?

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile kamera karşısına geçen dizisindeile kamera karşısına geçen Mert Ramazan Demir , sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Son olarak Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir ile Şahmaran dizisinde boy gösteren oyuncunun, kaşları da çok konuşuluyor.

Demir, Twitter'da bir kullanıcı tarafından İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzetildi. Kullanıcı, "Offf mert ramazan demir çok yakışıklı yaa dimi kızlar" diye tweet attı.3