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Mert Ramazan Demir Bakın Hangi Ünlü Şarkıcıya Benzetildi?
Son dönemde oynadığı Yalı Çapkını ve Şahmaran dizisiyle gündemde olan Mert Ramazan Demir, Twitter'de konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bakın hangi şarkıcıya benzetildi? İşte haberin detayları....
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile kamera karşısına geçen Mert Ramazan Demir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Son olarak Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir ile Şahmaran dizisinde boy gösteren oyuncunun, kaşları da çok konuşuluyor.
Demir, Twitter'da bir kullanıcı tarafından İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzetildi. Kullanıcı, "Offf mert ramazan demir çok yakışıklı yaa dimi kızlar" diye tweet attı.3
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