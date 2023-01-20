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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu Sorularından Bakın Nasıl Kurtuldu?
Mert Ramazan Demir, Şahmaran dizisinin galası için kamera karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisindeki partleri Afra Saraçoğlu ile ilgili çıkan aşk haberlerinden bakın nasıl kurtuldu? İşte haberin detayları...
Şahmaran dizisinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir, basın mensuplarının karşısına çıktı.
Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu ile çıkan aşk haberlerine Demir, "Arkadaşız" dedi. Araya giren Sarıkaya, "Ben size Mert'i yedirmeyeceğim" diyerek, röportajı sonlandırdı.
Saraçoğlu, dört yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Demir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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