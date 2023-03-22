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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile Sevgili mi? Demir'den Açıklama Geldi
Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olduğu iddia edilmişti. Demir'den açıklama geldi. İşte detaylar...
Mert Ramazan Demir, Cihangir'de objektiflere takıldı.
Oyuncu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile hakkında çıkan aşk iddialarının hatırlatılması üzerine "Geçen hafta Etiler'de çekimdeydik setimiz vardı, yoksa aramızda sanıldığı gibi aşk durumu yok" dedi.
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