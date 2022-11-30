Mert Fırat'a anlamlı plaket

14 yıldır “Kültürler Arası Diyalog ve Göç” teması kapsamında farklı ülkelerden önemli film ve yönetmenlere ev sahipliği yapan "Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali"nin bu seneki teması Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na bağlı olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” idi.

JCI İstanbul projesi olan "16.Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali"nin 2022 yılı kısa film ve yönetmenlerinin ödüllerine kavuştuğu gecenin ardından, festivalin jüri üyeleri arasında yer alan oyuncu Mert Fırat'a, JCI İstanbul üyeleri Üstün Patent Kurucusu Özlem Arslan Kart ile Magic Talk Academy Kurucusu Gamze Koç, katkılarından dolayı dernek adına teşekkür plaketi takdim etti.