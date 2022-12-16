Mert Aydın'dan Flaş Merve Boluğur Açıklaması

Mert Aydın, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu. Bu senenin en konuşulan birlikteliklerinden biri oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın çifti oldu. Kısa sürede evlenme kararı alan çift, 40 günlük evliliklerinin ardından ayrıldı. Evlilikleri kadar boşanmaları da gündemden düşmedi. Medyanın en merak edilen ismi Mert Aydın ile konuştum...

"Merve ile biz her şeyden önce arkadaşız" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti: Merve çok kıymetli bir insan benim için. Evet, evlilik olarak yollarımızı ayırdık ama arkadaşız. Ben medyanın gündemine böyle haberlerle gelmek istemiyorum. Gayet sıradan yaşayan biriyim. İlişkimizde Merve göz önünde olan isimdi, o yüzden birlikteliğimiz basında yer aldı. Ama ayrıldık. Ayrıldıktan sonra medyaya konuşmak istemedim. Onun üzerinden reklam yapıyormuş imajı çizmek istemiyorum. Bizim birlikteliğimiz reklam aşkı değildi çünkü... Kendi işinde, gücünde olan biriyim. Basından bu yüzden kaçıyorum. Bir erkek olarak da biten bir evliliğimin ardından konuşmak bana yakışmaz."

"BAKARSINIZ TEKRAR BİRLİKTE OLURUZ..."

Aydın'a geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur ile buluşmasının ardından herkesin kafasını meşgul eden "Tekrar birlikteler mi?" sorusunu sorduğumda ise şunları söyledi: "Arkadaş olduğumuz için görüştük. Bu da çok normal. Şimdilik birliktelik durumumuz yok ama zaman ne gösterir bilemem. Bakarsınız tekrar birlikte oluruz... Merve çok iyi bir insan ve benim için kıymetli..."