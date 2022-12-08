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Menajerimi Ara Oyuncuları Buluştu
'Menajerimi Ara' dizisinin başrol oyunları Canan Ergüder ve Ahsen Eroğlu, bir araya geldi. İki oyuncu, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte detaylar...
Yayınlandığı dönem fenomen olan 'Menajerimi Ara' dizisinin başrol oyunları Canan Ergüder ve Ahsen Eroğlu, bir araya geldi. Ergüder, meme kanserine yakalandığı için o dönem diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Eroğlu, hastalığı atlatan Ergüder'ü evinde ziyaret etti. Instagram'dan Eroğlu'yla karesini yayınlayan Ergüder, "Canım Ahsen gelmiş" notunu düştü. Projede, Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder'in yanı sıra Deniz Can Aktaş, Barış Falay ve Fatih Artman gibi isimler rol almıştı.
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