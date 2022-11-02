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Meltem Miraloğlu Cephesinde Sürpriz Gelişme!

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evli olan ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 35 yaşındaki ünlü oyuncudan sürpriz bir haber geldi. İşte detaylar...

Magazin 02.11.2022, 13:45 02.11.2022, 13:47 arif hür
Meltem Miraloğlu Cephesinde Sürpriz Gelişme!

Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor.

Miraloğlu’nun bu evliliğini duyuran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdi de ünlü oyuncunun kalıcı Green Card almaya hak kazandığını açıkladı.

Meltem Miraloğlu’ndan Onur Akay’a suç duyurusu!

"GREEN CARD ALMAYA HAK KAZANDI"

Kendi internet sitesinde, “Muradına erdi!” başlıklı bir yazı kaleme alan Akay, “2019 yılının Eylül ayında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, kalıcı Green Card almaya hak kazandı.

Miraloğlu, 3 yıl daha evliliğini devam ettirip, İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerinde de yeterli olduğunu ispat ederse, ABD vatandaşı olabilecek.” ifadelerini kullandı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.

Bir dönem ekranlara gelen 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'de 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlendi.

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