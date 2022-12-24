Meltem Demir 'Hanımeli' programı ile Star TV'de

Hanımların dokunuşlarıyla güzelleşen ve değişen işletmelerin hikayelerinin anlatıldığı ‘Meltem Demir ile Hanımeli’ programı, hafta sonu gündüz kuşağında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden lezzetli tarifleriyle konukları ağırlayacak olan program, geleneksel tatlardan dünya mutfağına eşsiz lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde Star TV ekranlarına renk katacak.





Kadınların dokunuşuyla sıfırdan zirveye çıkan ve işletmelerin mucizevi hikayesinin anlatıldığı Meltem Demir ile Hanımeli, programında hayata dair her şeyi bulmam mümkün.