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Meltem Demir 'Hanımeli' programı ile Star TV'de
Meltem Demir ile Hanımeli programı 24 Aralık Cumartesi günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
Hanımların dokunuşlarıyla güzelleşen ve değişen işletmelerin hikayelerinin anlatıldığı ‘Meltem Demir ile Hanımeli’ programı, hafta sonu gündüz kuşağında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden lezzetli tarifleriyle konukları ağırlayacak olan program, geleneksel tatlardan dünya mutfağına eşsiz lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde Star TV ekranlarına renk katacak.
Kadınların dokunuşuyla sıfırdan zirveye çıkan ve işletmelerin mucizevi hikayesinin anlatıldığı Meltem Demir ile Hanımeli, programında hayata dair her şeyi bulmam mümkün.
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|Takımlar
|O
|P
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|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Adana Demirspor
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
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|7. Trabzonspor
|13
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|14
|16
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|16
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|15
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|14
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|13
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|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4