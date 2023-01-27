Melisa Sözen Yer Almak İstemediği Dizileri Açıkladı

Oyuncu Melisa Sözen ile müzisyen Harun Tekin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Son dönemde gelen senaryo projelerini okuduğunu ve şubat ayında bir diziyle ekrana geleceğini söyleyen Sözen, sinemada ve oyunculukta kadının geri kaldığı dönemin sona erdiğini söyledi. Oyunculkta kriterinin "Ben bu role hizmet eder miyim" olduğunu anlatan Sözen, kadını arka plana iten işlerde yer almadığını ifade edip şöyle konuştu: "Mesela kadını öteleyen ve bu durumdan dert yakınan filmse bu, onun parçası olmak isterim, bile isteye kadını arka plana koyan bir iş ise bunda olmak istemem. Bile isteye kötü bir şeyin parçası olmak istemem. Günümüzde artık sinemada da tiyatroda da edebiyatta da kadının geri planda kaldığı dönemin sona erdiğini ve cinsiyet eşitliğinde de yol katedeceğimizi düşünüyorum."

Sözen oyunculuğun çok denklemli bir iş olduğunu anlatırken, "Gönlünüze yatan iş var mı?" sorusu üzerine ise "Beni heyecanlandıran yeni proje şubat ayında olacak gibi. Okuduğum yeni işler de var yayına girecek işler de var. Gönlüm aramaya devam ediyor. Hepimiz içimize en sinen işte yer almaya çalışıyoruz ama bazen baştan hayal ettiğiniz gibi olmuyor, bazen başlangıçta soru işaretleri oluyor ama çekimler sırasında o artıya dönüşüyor. Çok denklemli işler" şeklinde konuştu.