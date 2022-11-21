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Melisa Döngel imajını tazeledi
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Melisa Döngel, imaj tazeledi.
Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da dikkat çeken ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Melisa Döngel, yeni imajıyla takipçilerine sürpriz yaptı.
Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı gibi çok izlenen dizilerde yer alan Melisa Döngel, yeni projesi için imaj değiştirdi.
Güzel oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Döngel'in yeni tarzı sonrası hayranları ikiye bölündü.
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|Takımlar
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