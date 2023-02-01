Melisa Döngel Hayranlarını Şaşırtacak

haberine göre; Genç oyuncu Prestij Meselesi filminde başrol oynayan Döngel, yapılacak gala öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ınine göre; Genç Melisa Döngel , ilk sinema filmiyle beyazperdede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiğifilminde başrol oynayan Döngel, yapılacak gala öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Styling ajansı ‘C’est La Vie’nin geceye hazırlayacağı oyuncu, ünlü tasarımcı Rufat İsmayil imzalı bir elbise giyecek. Aşk Mantık İntikam, Barbaros Hayreddin gibi iddialı TV yapımlarıyla adından söz ettiren Melisa DöngeL, ilk sinema filmiyle de hayranlarından tam puan alacağa benziyor.

Çünkü güzel oyuncu, filmde sürpriz yaparak bir de şarkı seslendirdi. Rolü gereği söyleyeceği şarkı için Melisa Döngel’in sesini dinleyen Mahsun Kırmızıgül, güzel oyuncunun sesine bayılmış.

Filmde, Harika Avcı’nın sesinden dinlediğimiz, yılların unutulmaz hit’i Sürünüyorum söyleyen Döngel, performansıyla herkesi mest edeceğe benziyor.