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Melisa Döngel Hayranlarını Şaşırtacak
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, cuma günü vizyona girecek olan Prestij Meselesi filminde ünlü sanatçı Harika Avcı’nın unutulmaz şarkısı Sürünüyorum seslendirdi. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Genç oyuncu Melisa Döngel, ilk sinema filmiyle beyazperdede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminde başrol oynayan Döngel, yapılacak gala öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.
Styling ajansı ‘C’est La Vie’nin geceye hazırlayacağı oyuncu, ünlü tasarımcı Rufat İsmayil imzalı bir elbise giyecek. Aşk Mantık İntikam, Barbaros Hayreddin gibi iddialı TV yapımlarıyla adından söz ettiren Melisa DöngeL, ilk sinema filmiyle de hayranlarından tam puan alacağa benziyor.
Çünkü güzel oyuncu, filmde sürpriz yaparak bir de şarkı seslendirdi. Rolü gereği söyleyeceği şarkı için Melisa Döngel’in sesini dinleyen Mahsun Kırmızıgül, güzel oyuncunun sesine bayılmış.
Filmde, Harika Avcı’nın sesinden dinlediğimiz, yılların unutulmaz hit’i Sürünüyorum söyleyen Döngel, performansıyla herkesi mest edeceğe benziyor.
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