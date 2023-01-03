Melis Sezen'in Yeni Projesi Belli Oldu. Oyuncuya Sürpriz Partner

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Ünalmış unutulmaz dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ardından Gülcemal adlı iddialı diziyle ekrana dönmeue hazırlanıyor. FOX’ta ekrana gelecek olan dizi izlenme rekorları kıran birçok projeye imza atan MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu imzası taşıyacak.

Dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu. Sadakatsiz dizisinin ardından Disney Plus’ın Halit Ergenç ve Songül Öden’li Numen’de başrol oynayan Melis Sezen Gülcemal'le anlaştı.

Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Başarılı yönetmen Ali Balcı, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturacak olan dizinin yönetmen koltuğuna oturacak.