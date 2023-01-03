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Melis Sezen'in Yeni Projesi Belli Oldu. Oyuncuya Sürpriz Partner
Melis Sezen FOX'ta ekrana gelecek Gülcemal kod adlı diziyle anlaştı. Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Ünalmış unutulmaz dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ardından Gülcemal adlı iddialı diziyle ekrana dönmeue hazırlanıyor. FOX’ta ekrana gelecek olan dizi izlenme rekorları kıran birçok projeye imza atan MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu imzası taşıyacak.
Dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu. Sadakatsiz dizisinin ardından Disney Plus’ın Halit Ergenç ve Songül Öden’li Numen’de başrol oynayan Melis Sezen Gülcemal'le anlaştı.
Eda Tezcan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Başarılı yönetmen Ali Balcı, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturacak olan dizinin yönetmen koltuğuna oturacak.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.
Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettirmişti.
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