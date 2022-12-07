Melis Sezen Derimod yolculuğu özel bir davetle kutlandı!

Melis Sezen’in kampanya yüzü olduğu, Sedef Orman, Murat Zaim ve Ali Zaim ev sahipliğinde gerçekleşen özel partide; koleksiyondan ürünler sergilenirken reklam filmleri de izlendi.

Melis Sezen, markayla iş birliği ve rol aldığı kampanya filmleriyle ilgili “Derimod’dan bu proje için teklif geldiğinde çok heyecanlandım; tutkunu olduğum moda, ayakkabılar, dans, müzik hepsinin bir arada olduğu bir yolculuk. Bu projede benden istenen tamamen kendim olmak, içimden geldiği gibi dans etmek ve set ışıklarının altında Derimodların keyfini çıkarmak oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum.” diyerek Derimod’la bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Derimod Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zaim ise bu özel gece ve iş birliği için “Derimod, iki yıl sonra 50. yılını kutlayacak çok köklü bir marka. Biz de, markanın yönetimini devralmış ikinci nesil olarak bu köklü markanın DNA’sını koruyarak, son 10 yılda, deri giyimde yakaladığımız başarıyı ayakkabı ve çanta koleksiyonlarımızla da daha ileri seviyeye taşımaya ve kendi alanında en yenilikçi, en moda ve en güzel ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Bize göre Derimod kadını, her zaman trend olmanın yanı sıra güçlü, dinamik ve daima genç ruhlu… O nedenle ışıltı ve yeteneğiyle Melis Sezen Derimod kadınını çok güzel yansıttı.” dedi.

DJ Zeynep Erbay’ın müziklerinin eşlik ettiği geceye Leyla Alaton, Hatice Aslan, Şebnem Dönmez, Mert Vidinli, Eda Zamanpur, Mehtap Elaidi, Elif Mısırlı, Ömer Taviloğlu, Derin Sarıyer, Gamze Saraçoğlu, Jaklin Güner, Bahar Şer, Süleyman Orakçıoğlu, Balçiçek İlter, Tamer Yılmaz, Begüm Birgören gibi isimler katıldı.