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Melis Sezen'den Aşk Açıklaması
Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisiyle büyük başarı yakalayan ve reklamlarda boy gösteren Melis Sezen, son dönemde çıkan aşk iddilarına açıklık getirdi. İşte detaylar...
Melis Sezen, yüzü olduğu Derimod'un Soho House'da gerçekleşen etkinliğinde kamera karşısına geçti.
Eski sevgilisi Mehmet Uygun'la adı yeniden anılan ve son olarak iş insanı Fetih Sabancı Kamışlı'yla aşk yaşadığı söylenen oyuncu, "Benim hayatımda hiç kimse yok. Aşk yok hayatımda şu an. Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey. Ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor. Ama hayatımda gerçekten kimse yok. Olsa söylerim. Önce kendimizi sevelim o zaman aşk da geliyor" dedi.
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