Melis Sezen'den Aşk Açıklaması
Son olarak Kanal D'de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu, birlikte olduğu okul arkadaşı Mehmet Uygun ile açıklamada bulundu.
Son olarak Kanal D'de ekrana Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, nisan ayında okul arkadaşı Mehmet Uygun ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Oyuncunun, Mehmet Uygun ile ayrıldığı ortaya çıktı.
Önceki gün Nişantaşı City's'de annesiyle alışverişe çıkan Sezen, objektiflere poz verdi.
Makyajsız haliyle dikkat çeken Melis Sezen, özel hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.
Sezen özel hayat sorusuna "Kalbim boş, hayatımda kimse yok" cevabını verdi.
Son dönemde oynadığı reklamlarla adından söz ettiren oyuncu, Amerika'da katıldığı etkinlikte kıyafeti ve güzelliğiyle gündem olmuştu.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.
Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettirmişti.
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|29
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|17
|29
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|17
|29
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|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
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|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
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|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
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|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
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|15
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|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
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|14
|21
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|15
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|15
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|15
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|15
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|15
|14
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|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
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|15
|10
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|P
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|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|14
|24
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|22
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|14
|21
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