Melis İşiten'den yeni kitabı için imza günü

Başarılı oyuncu Melis İşiten, ilk kitabının imza günü için geçtiğimiz gün Trump AVM D&R Mağazası’nda kitapseverlerle buluştu. İşiten’in ‘Hikayemi Ben Seçtim’ isimli kitabı için düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü.

Melis İşiten’in kaleme aldığı kadın hikayelerinden oluşan ‘Hikâyemi Ben Seçtim’, kabuklarını kırıp farklı çatlaklardan yaşama süzülmüş birbirinden farklı kadınların aşkları, tutkuları, hayalleri ve savaşlarını anlatıyor.

